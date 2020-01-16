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Beslenmenizi renklendirin

Beslenmenizi renklendirin
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaları ve faydalarını sıraladı. Beyaz renkli gıdaların LDL kolesterolü düşürüp, kalp hastalıkları riskini azalttığına dikkat çeken Tayar, "Muz, armut, karnabahar, sarımsak, soğan, mantar, patates gibi beyaz renkli gıdaları tüketerek kalp hastalıkları riskinizi minimuma indirin. Mor renkli gıdalar etkisini en çok hafıza üzerinde gösteriyor. Erik, siyah üzüm, patlıcan, böğürtlen, incir, yaban mersini, lahana gibi gıdalar yoğun tüketilmelidir" dedi. Sarı ve turuncu renkli gıdaların ise bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağladığını belirten Tayar, "Ayrıca kırmızı renkli gıdaların Alzheimer'dan koruduğu kanıtlandı" şeklinde konuştu.
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