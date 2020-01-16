Kanseri önlüyor: Kudret narı!

Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Amerika'da yayımlanan kanser araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.