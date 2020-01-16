Kolon kanseri önlenebilir: Farkında ol, geç kalma

Kolon yani kalın bağırsak kanserinin ülkemizde sık görülen 3'üncü kanser türü olduğunu belirten Ekol Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Berna Bayrakçı, "Kolon kanseri geliştiğinde karın ağrısı, makattan kan gelmesi, kansızlık, kilo kaybı, kabızlık, ishal, bağırsak alışkanlığında değişiklik gibi bulgulara neden olabilir" dedi.



ANESTEZİLİ KOLONOSKOPİ

Tanı konduktan sonra hastaların ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi tedavisini içeren bir sürece girdiğini belirten Uzm. Dr. Bayrakçı, "Kolon kanseri önlenebilir bir kanserdir. Ülkemizde 50 ve üzerindeki yaşlarda gaitada gizli kan tetkiki yapılarak test sonucu pozitif olan kişiler kolonoskopi yapılabilen merkezlere yönlendirilmektedir. Gaitada gizli kan tetkikinin pozitif olması anlamlıdır. Altın standart tetkik kolonoskopidir. Kolonoskopi esnasında hem tanı konmakta hem de tedavi yapılabilmekte. Kolonoskopi işlemleri artık anestezi eşliğinde konforlu yapılıyor" dedi.



AKDENİZ TİPİ BESLENİN

Aşırı yağlı yiyecekler hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenmenin kolon kanseri riskini arttırdığını belirten Uzm. Dr. Bayrakçı, "Özellikle sucuk-salam-pastırma- sosis gibi işlenmiş ve katkılı etten uzak durulmalı. Kolon kanserinden korunmak için sebze-meyve ve bol lifli gıdalarla beslenme önerilir. Aşırı kilo birçok hastalık ve kanser gibi kolon kanserine de zemin hazırlar. Kolon kanserinden korunmak için düzenli spor yapılması, stresten uzak durulması da öneriler arasındadır. Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı da önerilmektedir. Kısacası Akdeniz tipi diyet, kilomuza dikkat etmek, alkol ve sigara kullanmamak, spor yapmak bizi birçok hastalık ve kanserden korur" dedi.