Askı dikişler ile yüz gençleştirme

YÜZ cildinde elastikiyet kaybının ve sarkmaların tedavisinde altın standart yüz germe ameliyatları olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, "Ancak farklı nedenlerle ameliyat olmak istemeyen hastalar için artık yeni bir tedavi alternatifi olan yüz askılama yöntemi ile yüz güldüren sonuçlar alınıyor" diye konuştu.



HÜCRE YENİLENMESİ

Askı dikiş, yüz askılama, fransız askısı vb. isimlerle anılan yöntem hakkında bilgiler veren Op. Dr. Rahmi Evinç, "Yöntem basit anlamda elastikiyetini kaybetmiş ve sarkmış olan cildin cerrahi ipler- dikişler yardımıyla gerilmesidir. Sarkmış dokuların cerrahi olarak uzaklaştırıldığı yüz germe ameliyatına alternatif olarak bu yöntemde sarkmış dokular yukarıya doğru asılmaktadır. Yüz germedeki kadar belirgin olmasa da gözle görülür toparlanma ve sıkılaşma elde edilen bu yöntemin bir diğer avantajı; uygulama alanında iyileşme sürecini başlatarak hücre yenilenmesini ve kollojen sentezini artırmasıdır" dedi.



KOLLAJEN ARTIŞI

KOLLAJENİN cilt yaşlanmasında önemli bir molekül olduğunu belirten Op. Dr. Evinç, "Yaşlanmış ve sarkmış ciltlerde azalan kollajen miktarı ciltte hacim kaybına, incelme, sarkma ve kırışıklıklara neden olmaktadır. Askı dikiş uygulaması ile artırılan kollajen sentezi sayesinde daha hacimli, sıkı ve genç bir cilt elde edilmektedir. Yüz gençleştirme isteyen birçok hasta için bu yöntemin en önemli avantajı iyileşme süresidir.



LOKAL ANESTEZİYLE

YÜZ germe ameliyatı sonrası gereken hastanede kalma ve evde istirahat süreleri bu uygulamada minimuma inmektedir. Genellikle lokal anestezi altında yapılan askılama işlemleri sonrası hastalar aynı gün evlerine dönebilmektedir. Uygulama alanlarında oluşabilen kızarıklık, şişlik, ağrı vb. durumlar birkaç gün içerisinde düzelmekte ve hastalarımız hızlı bir şekilde günlük hayatlarına dönebilmektedirler" dedi.