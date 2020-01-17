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D vitamininizi ölçtürün

D vitamininizi ölçtürün
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Kış aylarında soğuk havalar nedeniyle vücudun neredeyse tamamının giysilerle kapatılıyor olması güneşten yararlanma imkanını azaltarak D vitamini seviyelerinde düşüşlere neden olabiliyor. Her ne kadar somon, uskumru, ton balığı ve yumurta gibi besinlerde D vitamini bulunsa da besinlerdeki miktarlar günlük D vitamini ihtiyacını karşılayamaz ve vücut mutlaka günlük olarak güneşten yararlanmaya ihtiyaç duyar. Son çalışmalar ise D vitamini eksikliğinin neredeyse tüm kronik hastalıkların riskini artırabileceğinin yanı sıra kilo kaybetmeyi de zorlaştırdığını gösteriyor. Dolayısıyla hem genel sağlık için hem de kilo problemleri için D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemli.
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