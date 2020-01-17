Ege Şehir Hastanesi’nde yeni yönetim

Özel Ege Şehir Hastanesi'nde yönetim kurulu değişti. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı hastane ortaklarından Dr. Merih Şan oldu. Eski uygulamalardan ve Türkiye'deki bir çok özel hastane uygulamalarından farklı olarak yönetim kurulu ortaklardan 1 kişi, hastane çalışanlarından 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşturuldu.



ULUSLARARASI STANDARTLAR

Hastanenin yönetim kurulu başkanlığına hastane ortaklarından Dr. Merih Şan, yönetim kurulu üyeliklerine ise hastane mesul müdürü Dr. Hasan Pınar ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Büyükkeçeci seçildi. Dr. Merih Şan çalışanlarımızın yönetime katılmasıyla, daha şeffaf, atılımcı ve adil bir yönetim anlayışı planlıyoruz" dedi. Özel Ege Şehir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Merih Şan, "Uluslararası sağlık standartlarında, modern altyapısı ve üstün tıp teknolojisi ile hizmet veren hastanemiz 107 yataklıdır. Hastanemizde 6 adet tam donanımlı ameliyathane, 2 doğum haneli doğum ünitesi, 36 yataklı üç yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve 39 poliklinik odası mevcuttur. Ayrıca Fizik Tedavi, Plazmaferez Ünitelerimiz, Saç Ekim Merkezimiz, Uyku Laboratuvarımız, obezite ve diyabet cerrahisi birimlerimiz de bulunmaktadır. BİLİMİN IŞIĞINDA

İzmir'de diğer özel hastanelerde bulunmayan Hematoloji ve Çocuk Cerrahisi, hastanemizin vazgeçilmez branşlarındandır. Genç ve güçlü hekimlerimiz ve deneyimli öğretim üyesi kadromuzla hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bizler, hekim olarak, temel görevimizi hastalarımızı güleryüz ile ağırlayıp, sağlıklarına kavuşturmak olarak görüyoruz. Bilimin ışığında, teknolojiyi günbegün takip ederek, hastanemizi sürekli geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca hekimlerimizin her biri kendi alanında önemli başarılara sahip, başarılı hekimlerdir. Bizlere canlarını emanet eden hastalarımıza şifa bulmak için 7 gün 24 saat elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu anlayışımızı tüm branşlarımızda felsefemiz olarak kabul ediyoruz" dedi.