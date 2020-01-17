Gribin başlıca sebebi influenza virüsü

Ani başlayan, ateşli bir solunum yolu hastalığına neden olan ve influenza virüslerinin etken olduğu viral bir hastalık olan grip hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kış mevsimiyle birlikte grip virüslerine bağlı salgınlar dünya genelinde artışa geçiyor. Soğukların iyiden iyiye hissedildiği bu günlerde insanlar yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor.



NASIL BULAŞIYOR?

İnfluenza, boğazdan başlayarak üst ve alt solunum yollarında oluşan ve salgınlara yol açan yüksek derecede bulaşıcı viral bir enfeksiyon. BİOLAB Laboratuvar Grubu'ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tuncay Batur, influenzadan nasıl korunmamız gerektiğini anlattı. Dr. Tuncay Batur, "İnfluenza virüsü temel olarak; konuşma, hapşırma veya öksürme sonucu 100-180 cm uzağına kadar havaya saçılabilen damlacıkların solunması, virüs bulaşmış yüzeye temas ya da kirli ellerle kişiden kişiye bulaşır. Soğuk havalarda kalabalık ve iyi havalandırılmayan kapalı alanların kullanımı arttığı için virüsün daha hızlı yayılımı mümkün" dedi. "İnfluenza A ve B virüsleri; kapı kolu, masa, bardak vb. bulaştıkları yüzeyde 2-8 saat kadar yaşayabilmekte" diyen Dr. Batur, "Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5-7. günlerine kadar bulaşıcıdır. Grip enfeksiyonuna yakalanmış bir hastada hastalık ilk 3 gününde en üst düzeyde olmakla birlikte bu süre 7 güne kadar uzayabiliyor. Çocuklarda ve bağışıklık sistemi yetmezliği olan hastalarda bu süre daha uzun olabiliyor. Okul, kreş, bakımevi gibi kalabalık ortamlarda bireyler kaynaklı oldukları enfeksiyonu kolaylıkla çevrelerine bulaştırmaktadır. Çok bulaşıcı bir enfeksiyon olan grip, özellikle hijyen şartlarına yeteri kadar dikkat gösteremeyen yaş ortalamasındaki çocuklar için önemli bir sorunu" dedi. Dr. Batur, "Kışın birçok virüs grip benzeri semptomlara neden olur ve kesin tanı laboratuvar testleriyle konabilir. Test için burundan sürüntü alınır. Erken tanı klinik iyileşme ve düşük komplikasyon için çok önemli" dedi.