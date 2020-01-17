Kalp pilleri yaşam konforunu artırıyor

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi’nden Prof. Dr. Harun Evrengül, kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirtti

Kalp pillerinin kalbin elektriksel aktivitesini sürekli olarak hissederek uyarı merkezindeki bozukluğa bağlı olarak yeterince uyarının oluşturulamadığı veya elektriksel uyarının kalbin tamamına iletilemediği durumlarda hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağladığını belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, kalp pilleri hakkında bilgiler verdi. Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Prof. Dr. Evrengül, nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi:



İLK AYA DİKKAT!



● Yaranın bulunduğu taraftaki omzun 1 ay süre ile fazla hareket etmemesi gerekli. Omuz dışında ön kol ve el hareket ettirilebilir. Kalıcı kalp pilinin yerleştirildiği bölüme basınç uygulanmamalı ve bir süre yüzüstü yatılmamalı.

● 1 hafta sonra yapılan kontrolde yara bakımı doktorunuz tarafından yapılmalı.

● Manyetik Rezonans (MR), görüntüleme kalp pili olan hastalar için önerilmez.

● Havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemelidirler. Hastalar, kalp pilinin fonksiyonlarıyla geçici olarak etkileşebileceklerinden metal dedektörlerinden geçmemeli ve elle kullanılan tarayıcıların göğüs bölgesine tutulmasına izin vermemelidirler. Dedektör başlığı ile pacemaker arasında en az 60 cm olmalıdır. Metal dedektörler alışveriş mağazalarının girişlerinde ve görülmeyecek bir şekilde kullanılıyor olabilirler. Bu cihazlardan kaynaklanan problemler nadir rapor edilmesine rağmen, kalp pili olan hastaların alışveriş güvenlik kapısında oyalanmamaları önerilir. X ışınları kalp pillerinin çalışmalarını etkilemez.



TELEFON NASIL KULLANILMALI

● Cep telefonları kulağa yakın tutulduklarında nadiren kalp piliyle etkileşmekte. Etkileşimden sakınmak için, hastalar hemen cep telefonlarını pil jeneratörlerinden en az 15 cm uzakta tutmalı. Cep telefonlarının kalp pilinin bulunduğu yerin zıt tarafındaki kulağa tutularak kullanılmalı.

● Kalp pili takılmış hastaların elektrikli testere ve kaynak makinesi kullanmamalı.



