Romatizma ağrılarını beslenmeyle azaltın

Havaların iyiden iyiye soğuması ile birlikte özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. Kış aylarında bu alevlenmelerin artma ihtimalini vurgulayan uzmanlar, bu dönemde nasıl beslenilmesi gerektiğini açıkladı.

Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı "Romatizma Orucu" ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu besinler, ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar.



PATATESTEN UZAK DURUN!

Özellikle romatizmal hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde romatizma orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, "Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor. Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürenler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması romatizma ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır" diyor.



KELLE PAÇAYI İHMAL ETMEYİN

Romatizma hastalığını tetikleyen faktörlerden birinin vücudumuzdaki kolajenin azalması olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesi. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle kelle ve paça çorbalarının bol bol tüketilmesi gerekir.



HAYATINIZDAN SEKERİ BUGDAYI TAMAMEN ÇIKARIN

Romatizmal hastalıkların giderek artmasındaki en önemli neden beslenme bozukluğu ve besinlerde kullanılan kimyasal katkı maddeleridir. Eğer bir romatizma hastası iseniz hayatınızdan şekeri, buğdayı ve işlenmiş gıdaları tamamen çıkarmalısınız.



PROBIYOTİK ZENGİNİ KEFİR

Yeni çalışmalar D vitaminin bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Hastaların bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Hastaların, yumurta, ciğer gibi D vitamini zengini besinler tüketmeleri gerekiyor. Turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin! Özelikle romatizma hastaları bol bol zencefil tüketmeli. Romatizma tedavisinde etkili olan takviyelerin ancak ve ancak doğru bir beslenme modeliyle etkili olabileceğini unutmayın!'



ROMATİZMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ 6 BİTKİ



1) Isırgan

Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir.



2) Kuşburnu

Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.



3) Papatya

Yangı giderici ve sakinleştiricidir.



4) Zencefil

Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını giderir.



5) Zerdeçal

Kuvvetli yangı giderici özelliği yanında, karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır.



6) Meyan kökü

Yangı gidericidir.

