  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sağlık > Stres giderici siyah fasulye

Stres giderici

Stres giderici siyah fasulye
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Günümüzde hayatın yoğunluğundan aşırı stres yüklenebiliyoruz. Stresle başa çıkabilmek için bazı gıdalardan faydalanabiliriz. Bunlardan biri de siyah fasulye! Siyah fasulye, yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise; merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır. Siyah fasulyeyi, yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak da tüketebilirsiniz.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stres giderici siyah fasulye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN