Stres giderici siyah fasulye

Günümüzde hayatın yoğunluğundan aşırı stres yüklenebiliyoruz. Stresle başa çıkabilmek için bazı gıdalardan faydalanabiliriz. Bunlardan biri de siyah fasulye! Siyah fasulye, yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise; merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır. Siyah fasulyeyi, yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak da tüketebilirsiniz.
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