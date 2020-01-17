Uyku apnesinde tedavi ertelenmemeli

Uyku apnesi ve horlamanın kişinin gerek sosyal, gerek iş, gerekse evlilik hayatını olumsuz etkilediğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, uyku apnesi hakkında bilgiler vererek tedavi yöntemlerini anlattı. Op. Dr. Afrashi, "Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra ve gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra uyku testi isteyer. Hastanın vücut/kitle endeksini belirler ve bazı sorular sorar. Sonuç olarak eğer hastanın uyku cerrahi şansı varsa onu bir uyku cerrahı değerlendirir. Eğer olanak varsa uyku endoskopisi yapılır. En sonunda hastaya uyku cerrahisi olup olamayacağı söylenir" dedi.



ÖZEL BİR HASTALIK

"Çok sayıda uyku cerrahisi metodu varken Türkiye'de birçok doktor hastaya UPPP önerir" diyen Op. Dr. Afrashi, "Ancak yumuşak damağa gerginlik kazandıran bu operasyon sadece damak kökenli tıkayıcı uyku apnesi ve horlamaya çare olabilir. Bu ameliyatın dışında onlarca ameliyat metodu ve küçük işlemler mevcut" dedi. Uyku hastalarının çok özel bir hasta grubu olduğunu belirten Op. Dr. Afrashi, Günümüzde internette satılan birçok saçma alet mevcutken akıllı hasta şöyle düşünmeli, bu aleti yapan kişi Nobel ödülünü alacağına neden internette bu aleti satıyor'. İşte tam burada dengeyi düzelten silikon bilezik ve her derde deva RA şans yüzüğünü hatırlamanız yerinde olacaktır" dedi.



