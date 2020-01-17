Yulaf ezmesinin idrar söktürücü etkisi var

Zayıflamak için akla gelen besinlerin başında yer alan yulaf ezmesinin vücuda faydaları oldukça fazla. Kalp ve beyin dostu olan yulaf ezmesi, iyi bir lif kaynağı. Kasları ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Kahvaltılarda yağsız sütle veya soya sütüyle, kabuklu yemişlerle tüketirseniz kilo vermenize yardımcı olur. Uzun süre tokluk sağlar. Yulaf ezmesinin idrar söktürücü etkisi de vardır