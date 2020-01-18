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, kansere karşı koruyor

Beyaz çay, kansere karşı koruyor
Giriş Tarihi: 18.1.2020
BEYAZ çay için toplanan çay yaprakları işlenirken çok az okside olduğu için, yeşil çaya oranla daha fazla antioksidan içerir. Yeşil çay ile beyaz çayın faydaları aşağı yukarı aynıdır, ancak beyaz çayın antioksidan kapasitesi daha fazladır ve tercih edilir. BEYAZ çayda bulunan kateşin vücutta oluşan serbest radikalleri engelleyerek kardiyovasküler hastalıklara, diyabete, kronik inflamasyonlara ve kansere karşı üstün bir koruyuculuk gösterir. Bu yüzden; günde 1-2 fincan beyaz çay tüketerek bağışıklık sisteminize katkıda bulunabilirsiniz.
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