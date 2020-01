Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!

Doğum sancısından bile şiddetli ağrılara neden olabilen böbrek taşları ülkemizde her yıl erkeklerin yüzde 12’sinin, kadınların da yüzde 6’sının kapısını çalıyor. Prof. Dr. Sinan Zeren, böbrek taşları hakkında toplumda doğru sanılan yanlışları anlattı.

Acıbadem Fulya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, hastaların hayatını adeta kabusa çevirebilen böbrek taşlarının günümüzde uygun tedavilerle, açık cerrahilere gerek kalmadan tedavi edilebildiğine dikkat çekti. Zeren, "Ancak toplumda doğru sanılan hatalı bilgiler nedeniyle hastalar hekimlere başvurmakta gecikebiliyor veya taş tanısı konulmuş olsa bile tedavi sürecindeki ihmaller yüzünden ciddi ve kalıcı böbrek fonksiyon kayıpları ile karşılaşabiliyorlar" dedi. Zeren, böbrek taşları hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.



ATEŞ VE KARIN AĞRISI

YANLIŞ: Böbrek taşları ve enfeksiyonlarında sadece idrar yollarında rahatsızlık hissedilir

DOĞRUSU: Böbrek enfeksiyonlarında bazen idrar yaparken hiçbir yakınma olmazken, böbrek bölgelerinde hassasiyet, yüksek ateş ve karın ağrısı benzeri sindirim sistemi yakınmaları oluşabiliyor. Böbrek taşlarına bağlı ağrı da erişkin hastalarda karnın yan tarafında sırta yakın başlayıp, taşın yer değiştirmesi sonucunda, zamanla aynı tarafta önden kasığa doğru iniyor. Çocuk hastalarda genellikle karın ağrısı şeklinde belirti veriyor. Böbrek taşı ağrılarına sıklıkla bulantı-kusma eşlik ediyor.



İDRAR YOLU TIKANIRSA

YANLIŞ: Böbrek taşları mutlaka ağrı yapar

DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, böbrek içinde kenarda duran taş, idrarın böbrekten çıkışına engel olmadığı sürece, iri boyutta bile olsa (Hatta böbreğin tamamını dolduran taşlar dahil) hiç ağrı yapmayabiliyor. Eğer taş böbrek çıkışına gelip tıkarsa veya böbrekten çıkıp mesaneye inen kanalın içine artan basınçtır.



YANLIŞ: ortadan kalkmıştır

DOĞRUSU: Taşın düştüğü görülmeden sadece ağrı kesildiği için problemin ortadan kalktığını düşünmek hatalı. Çünkü taş bazen idrar yolunu kısmen tıkayacak şekilde takılıp kalabiliyor. Bu durum idrar yolu içinde basınç yükselmesine engel olacağı için ağrı geçebiliyor. Ancak kısmen de olsa, tıkanıklığın sürmesi, zaman içinde yavaş yavaş böbreğin şişmesine yol açabiliyor. Hasta taşın düştüğünü mutlaka görmeli.



BOL SU TÜKETMELİ

YANLIŞ: Her taş düşerken idrar yollarını tıkadığı için idrar çıkışı da azalır

DOĞRUSU: Böbrek ile mesane arasındaki idrar yolundan düşmekte olan bir taşın bu süreçte yarattığı tam tıkanıklık hali bile diğer böbreği sağlıklı olan kişilerde idrar çıkışını



YANLIŞ: Her taşın düşebilmesi için mutlaka beklemek gerekiyor

DOĞRUSU: Yarım santime kadar olan taşların düşme ihtimali daha fazla. Bu taşların bol su içmenin yanı sıra hareket ve ilaç tedavisinin de yardımıyla düşürülmeleri mümkün. Dolayısıyla belli bir süre beklenebiliyor. Ancak bu süreçte böbrek fonksiyonlarının ciddi risk altında olmamaları gerekiyor.



YANLIŞ: Ultrason tetkiki düşmekte olan taşı mutlaka gösterir

DOĞRUSU: Taş şüphesi olan hastalarda ilk adım olarak yapılan ultrasonik incelemeyle böbrek ve mesane değerlendirilebiliyor. Ancak böbrekten çıkan taş böbreğe veya mesaneye çok yakın değilse, ultrason bunu göremiyor.



TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NE YİYİP İÇMELİ?

Böbrek taşlarının 5 yıl içinde nüks etme oranı yüzde 35. Ancak bilinçli beslenmenin böbrek taşlarının yeniden oluşmasını önlemede etkili olduğu belirtiliyor.



HER GÜN YARIM LİMON SUYU

Limon taş oluşumunu önleyen 'Sitrattan' zengin bir besin. Uzmanlar taş oluşumunu önlemek için her gün taze sıkılmış yarım limon suyu almanızı öneriyorlar.



HAYVANSAL PROTEİNİ 150 GRAMLA SINIRLAYIN

Bu grup protein de kalsiyum ve oksalatın böbrekten daha fazla atılmasına neden olarak böbrek taşının oluşumuna zemin hazırlıyor. Olumsuz etkileri nedeniyle et, süt ve yumurta gibi hayvansal proteinin tüketimini günde 150 gramla sınırlayın. Bir öğünde fazla protein tüketmişseniz, sonraki öğünde sebze yiyin.



GREYFURDU BESLENME LİSTENİZDEN ÇIKARIN

Yapılan araştırmalar sonucunda greyfurdun taş oluşumuna yol açtığı ortaya konmuş.



LİFTEN ZENGİN SEBZE MEYVEYE AĞIRLIK VERİN

Kabızlık böbrek taşının oluşumunu tetikleyen bir etken. Çünkü bu süreçte kalsiyum ve oksalat maddeleri bağırsaklarda daha fazla emiliyor, bunun sonucunda da böbrekten atılan miktarları artıyor. Kabızlığı önlemek için bol bol liften zengin meyve ve sebze yiyin.