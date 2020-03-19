‘Ozon tedavisi virüsleri öldürür’

Ozon tedavisinin etkileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Asuman Özkan, “Bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür” dedi.

EKOL Hastanesi Alternatif Tıp Uzmanı Dr. Asuman Özkan, insan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünü olduğunu ifade ederek, "Ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin artırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır" dedi.

AĞRI KESİCİ VE DETOKS ETKİSİ VAR

Ozon tedavisinin etkileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Asuman Özkan, "Beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır, interferon düzeylerinde artış sağlar, tümör nekroz faktörünün (TNF) üretimini artırır, bakterilerin çoğunu düşük konsantrasyonlarda bile öldürür, bütün mantar çeşitlerine karşı etkilidir, bilinen en iyi virüs öldürücüsüdür, antineoplastiktir, tıbbi kullanımda ağrı kesici etkisi vardır, metabolizmayı hızlandırır, detoks etkisi vardır" dedi.

PEK ÇOK DURUMDA KULLANILIR

Dr. Asuman Özkan, "Bu yöntem, zayıflama, selülit tedavisi, antiaging (yaşlanma geciktirme), detoks, vücut direnci artırma başta olmak üzere pek çok tedavide kullanıılmaktadır" diye konuştu.