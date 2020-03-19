Yoğun bakıma Dr. Halil Yıldırım ismi verildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ve Yoğun Bakım Sorumlusu olarak görev yapan ve geçtiğimiz Aralık ayında vefat eden Dr. Halil Yıldırım'ın ismi görev yaptığı yoğun bakım ünitesine verildi.

2001'de İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ünvanını alan Dr. Halil Yıldırım 2001 yılından vefatına kadar İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde uzman hekim ve idari sorumlu hekim olarak görev yaptı. Çalıştığı yoğun bakımda birçok hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu olması adına elinden gelen herşeyi yapan Dr. Yıldırım'ın isminin görev yaptığı birimde yaşaması için hastane yönetimi, destek ve kalite müdürlüğünün gerekli başvuruları yapmasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi Dr. Halil Yıldırım Yoğun Bakım Ünitesi olarak değiştirildi.