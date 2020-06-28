Geçtiğimiz hafta Manisa yolunda ailesiyle kaza geçiren Alişan, dün Twitter sayfasından, "Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa, hiçbir şey söylemeyeceğim..." diyerek kendisini savunmaya çalıştı.



'ŞÜKREDİYORUZ'

Ünlü sanatçı bazı yorumlara da tepki göstererek, "Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize... Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu Kazayı bile dalga konusu yaptınız! Şarkıcı Alişan, eşi ve kızı, ters dönen araçtan sağ çıkmışlardı. yaparak tweetler atmanız da sizin insanlığınız olsun! Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah'tır... Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık... Ben alacağım dersleri anladım... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan, beladan gözden korusun..." ifadelerine yer verdi.

DİĞER