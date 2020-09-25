Aort anevrizmasında girişimsel tedavi

ÖZEL İzmir Gazi Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alkan Arpaçay, kalpten pompalanan kanı vücudumuza dağıtan aort atardamarının, karın bölgesindeki kısmının bir bölümünün genişlemesi anlamına gelen 'abdominal aort anevrizması'nın (AAA) tedavisi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Arpaçay, "Anevrizma denilebilmesi için genişlemenin olduğu yerde çapın, aortun normal çapının yüzde 50'sinden fazla olması gerekir" dedi. Anevrizmaların genişlemeye devam edip yırtılmasının tehlike teşkil ettiğini kaydeden Arpaçay, "Yırtılma durumunda aort içindeki kan süratle karın boşluğuna dolar ve yırtığın büyüklüğüne göre kısa bir zaman içinde ölüm meydana gelir. Bundan dolayı aort anevrizmalarının tanısı, yırtılmadan tedavisinin yapılabilmesi yönünden yaşamsal öneme sahiptir" diye konuştu. Ameliyat ile tedavi edilen aort balonlaşmalarının çoğunun kapalı yöntemle tedavi edildiğini kaydeden Arpaçay, "Açık ameliyata göre daha konforlu olan bu yöntemde hasta, 48 saat gibi kısa bir sürede taburcu edilebilir" dedi.