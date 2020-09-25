Egzamaya karşı önlem alın

Farklı nedenlerle gelişebilen; deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtileri olan, yaygın bir cilt hastalığı egzama ve tedavisi hakkında bilgiler veren Ekol Hastanesi hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Arısoy, her yaş ve cinsiyette görülebilen egzamaya karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verdi. Egzama hastası bireylerde enfeksiyonun da sıklıkla görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Esra Arısoy, "Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir" dedi. Egzama nedenleri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Esra Arısoy, "tahriş edici maddeler, alerjenler, mikroplar, sıcak ve soğuk hava, süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemişler ve tohumlar, soya ürünleri ve buğday gibi bazı gıdalar, stres ve hormonların egzamaya neden olabileceğini söyledi."

KAŞINTI VE YANMA

Egzamanın özellikle ciltte kızarıklık, şişlik, minik su toplayan kabarcıklar ve sulanma ile belirti verebileceğini belirten Uzm. Dr. Esra Arısoy, "Ciltte şiddetli kaşıntı, kepeklenme ve yanma olabileceği gibi, bazı hastalarda sadece kaşıntı ve yanma yakınması olabilir. Başlangıçta deride kepeklenme ve kabuklanma olurken sonra kuruma ve kalınlaşma ve deride renk değişikliği ve çatlama belirtiler arasında sayılabilir" dedi.

TEDAVİSİ

Egzamanın kesin bir tedavisi yoktur. Bazen kendiliğinden iyileşir, bazense ömür boyu devam edebilir. Tedavi, cildin sorunlu bölgesini iyileştirmeyi ve semptomları azaltmayı amaçlar. Genellikle hastanın yaşına, belirtilerine ve mevcut sağlık durumuna uygun bir tedavi planı oluşturulur.