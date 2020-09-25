El yaralanmalarında mikro cerrahi yöntemler

EKOL Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akdemir, el yaralanmalarının titizlikle tedavi edilmesi gereken kompleks yaralanmalar olduğunu belirtti. Op. Dr. Akdemir, "Elimiz içinde küçük bir alanda pek çok yapı birlikte bulunur ve ahenkle çalışırlar. Kemikler, eklemler, damarlar, sinirler, tendonlar, cilt örtüsü ve tırnak yapısı gibi. Elde herhangi bir yaralanma olduğunda tüm bu yapılar dikkatlice değerlendirilmelidir"dedi.



İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

TEDAVİNİN yaralanmanın olduğu yerde başlaması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Akdemir, "Bu anlamda ilk müdahale çok önemlidir. Açık yaraların bakımı, kanamanın kontrolü ve varsa kopan parçaların uygun biçimde taşınması büyük önem taşır. Hasta ortopedi kliniğine ulaştıktan sonra ise müdahaleler için hazırlık aşaması başlar. El cerrahisi tek kişi tarafından değil, uyumlu takım çalışması ile yapılmalıdır. El cerrahisinin bir diğer önemli yönü ise iyileşmesinin ameliyat sonrasında uzun süreç gerektirmesidir. Hastalar ameliyat sonrasında iyi bir fizik tedavi süreci geçirmelidir. Sadece ameliyat ile kesilen dokuların tamiri iyileşme için yeterli olmamaktadır. Bu dokuların çalışabilmesi için iyi bir fizyoterapi de gerekmektedir" dedi.