KOAH ve astım hastaları aşılarını mutlaka yaptırsın

KORONA virüsün en büyük etkisini akciğerlerde gösterdiğini belirten Özel Egeumut Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Ulman, KOAH hastalığı olan kişilerin kendilerini salgından özellikle korumaları gerektiğini söyledi.

MASKE TAKILMALI

DR. Cengiz Ulman, "KOAH ve Astım hastalığı olan kişiler salgın döneminde tedavilerini mutlaka aynı şekilde sürdürmeye devam etmelidirler, eğer tedavilerini bırakırlar ya da düzensiz kullanırlar ise Kovid 19'a yakalanmaları durumunda ağır hastalık geçirme olasılıkları daha yüksek olacaktır" dedi. Ulman, KOAH ve astım hastalarının zatürre ve grip aşılarını yaptırmalarının da bugünlerde büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi. Dr. Cengiz Ulman, "Her ağır geçirilen solunum yolu enfeksiyonu, akciğerlerin kapasitesini azaltır ve bu durumun düzelmesi uzun zaman alır. Bu nedenle ister viral, ister bakteriyel olsun; alt solunum yolu hastalığı geçirmekten kendimizi korumamız gerekir. Bu korunma yollarından birincisi aşılanmak (zatürre ve grip aşıları), diğerleri kalabalık alanlarda bulunmamak, maske kullanmak, el hijyenine dikkat etmek, sosyal mesafeyi (1,5-2 metre) korumaktır" dedi.