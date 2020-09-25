KOAH’ta ameliyatsız tedavi

Ekol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, "KOAH hastalarına uygulanan Bronkoskopi yöntemiyle hastaların daralmış olan hava yollarının ve bozulmuş epitel dokusunun eski haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, uygun hastalara uygulandığında yüz güldüren sonuçlar verdiğini" söyledi. KOAH, 'kronik obstrüktif akciğer hastalığı' hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Şenay Çitim, "Sigara, elektronik sigara, nargile, diğer tütün ürünleri kullanımı ve mesleki maruziyete bağlı; havayollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu oluşan kronik bronşit ve hava keseciklerinin harabiyetine (Amfizem) neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Dünyada ölüm sebepleri arasında 3. Sırada olan KOAH hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi. KOAH belirtileri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Şenay Çitim, "Özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlayan; tekrarlayan öksürük, balgam çıkarma, hışıltılı solunum, başlangıçta merdiven çıkma ve yokuş yukarı yürüme esnasında ortaya çıkan nefes darlığı olan, solunum yolu enfeksiyonu uzun süren kişiler mutlaka KOAH açısından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

BRONKOSKOP YÖNTEMİ

KOAH tanısı konulan kişilerde havayolları açıcı ilaçlar, havayolları içerisinde iltihabı önleyen ilaçlar, ağır hastalarda oksijen tedavisi ve solunum rehabilitasyonunun tedavide önemli rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Şenay Çitim, "Ancak bir süre sonra, hava yolları giderek daralarak hastalık ağırlaşır" dedi. Çitim, "Havayollarının giderek daralması ile bu alanlardan nefes açıcı ilaçlar ileriye geçmez ve hastalar ilaç tedavisinden yeterli fayda görememeye başlarlar. Bu durumu düzeltmek amacıyla seçilmiş KOAH hastalarında bronkoskop ile hava yolları temizlenerek genişletilir. İşlem genel anestezi altında uygulanır. İşlem öncesi hastaların ek hastalıkları ve anestezi alabilirlikleri değerlendirilmelidir" dedi.