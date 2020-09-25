Kovid 19 en çok kalbi vuruyor

ÖZEL Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, korona virüs salgınından en çok etkilenen ve mortalite oranı en yüksek seyreden grubun, kalp ve damar hastalıkları olan 60 yaş ve üzeri bireyler olduğunu söyledi. Dr. Hepçivici, "Kovid 19 'a yakalanan kişiler arasında kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranları yaklaşık yüzde 10 iken bu oran sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyretmektedir. Yani hastalığa yakalanma riski sağlıklı bireylerle aynıdır fakat, altta yatan kalp hastalığı olan kişiler, sağlıklı bireylere göre enfeksiyonu daha şiddetli bir şekilde geçirirler diyebiliriz" dedi. Dr. Hepçivici, "Kovid 19 ile enfekte olduğunu düşünüyorsanız, evde semptomları yönetip yönetemeyeceğinizi kendinize sormanız gerekir. Sadece ateşiniz var ise parasetamol tedavisi ile evde ateşinizi kontrol edebileceğinizi unutmayın. Eğer semptomları evde yönetme konusunda rahat hissetmiyorsanız ve özellikle nefes darlığı çekiyorsanız, lütfen gecikmeden tıbbi yardım için başvurun. Şüpheniz varsa, lütfen doktorunuza ateş ve / veya ağrıyı tedavi etmek için hangi ilacı almanızın güvenli olduğunu danışın"