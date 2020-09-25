Yaşlıların sağlık durumu

İzmir'de yarım adanın kalbi Güzelbahçe'de kurulan ve deniz kıyısına yakın 3 katlı, bahçeli, 5 yıldızlı otel kalitesinde, ev konforunda yeni bir yaşam alanı sunan Özel İda Yaşlı Bakım Merkezi misafirlerinin sağlık durumlarını günlük olarak takip ediyor. Merkezde tam zamanlı olarak görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Mithat Uysal, "Misafirlerimizin hastalıklarına göre özel tedavi ve takip planı uygulamaktayız" dedi.Uysal, "Kurumumuzda hafif, orta ve ileri evredeki Alzheimer hastalarının zihinsel, duygusal, ruhsal ve bedensel olarak desteklenmesi ve günlük yaşam aktivitelerinde becerilerinin artırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Dr. Mithat Uysal, "Kurumumuz hasta yakınları üzerindeki duygusal ve bedensel bakıcı yükünü profesyonelce üstlenmektedir. Böylelikle hasta yakınlarına kaliteli bir yaşam fırsatı sunmaktayız" dedi. İnme (felç) sonrası dönemdeki, özellikle yatağa bağlı hastaların kişisel bakımları yanında, her türlü sağlık bakım hizmetlerini üstlendiklerini belirten Uysal, "Merkezimizde Parkinson hastalarının dikkat, özen ve dakiklik gerektiren ilaç tedavileri titizlikle