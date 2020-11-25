Avrupa standartlarını İzmir’e taşıdılar

HİPOKRAT yeminini hayat ilkesi edinmiş üç göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Op. Dr. Melih Türe 2004'te biraraya gelerek Bayraklı Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezini kurdu. Meslek aşkı ile insanlara ileri sistemdeki tedavi yöntemlerini sunma yolundaki çabalarıyla kısa sürede Hatay ve Gaziemir şubelerini de açarak üç merkezde sağlık hizmetine devam ettiklerini belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi kurucularından Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, " NASA'nın astronotları için uygun gördüğü İDesing ve İLasik sistemini Türkiye'ye ilk getiren kurumlardan biri olmanın gururunu yaşamaktayız. Alanında uzman kadromuzla teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip ederek tedavi sürecine dahil etmekteyiz. 'Hayata Yeni Bir Bakış' sloganıyla yediden yetmişe bu sisteme uygun olan herkesi kartal gözü olarak bilinen çözünürlüğü yüksek görüşe kavuşturuyoruz" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ SİSTEMİ

Tedavinin ilk aşamasının doğru tanı ve teşhisin konulması olduğunu belirten Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Helvacıoğlu, güvenilir tarama yöntemleri kullanıldıklarını belirterek İlasik, lazer, akıllı lensler ve bıçaksız cerrahi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.