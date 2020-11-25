Çağımızın hastalığı ‘Periferik damar

GENEL olarak ayak damarlarının tıkanıklığı olarak tarif edilen Periferik Damar Hastalığının, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının (atardamar) hastalıklarını ifade ettiğini belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alkan Arpaçay periferik damar hastalığının sık karşılaşılan nedeninin damar sertliği olduğunu belirterek tedavisi hakkında bilgiler verdi. Damar sertliğinin genç yaşta başladığını ve yaşla birlikte giderek arttığını ifade eden Op. Dr. Arpaçay, "Damardaki kanın akışı ırmakta akan su gibidir. Ortada çok hızlı akış varken, kenarda yavaştır. Irmak kenarında çöplerin birikip kıyıya vurması gibi kanda yüksek olan yağlar da damar kenarında birikir. Bu damar duvarındaki çöpçü hücrelerin sayısının artmasına ve o alanın kabarıp şişmesine ve damar çapının daralmasına hatta tıkanmasına neden olur. Damar çapını daraltan bu yapı "plak" olarak isimlendirilir. Plak büyüdükçe gerilmeye bağlı olarak damar içinde plak yırtılması ve buna bağlı 'ülser' denilen, damarın tıkanması ile enfarktüs gelişimine yol açabilen damar içi yaralar oluşur" dedi.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ

Damar sertliğinin kalp krizi ve felç gibi kötü sonuçlara neden olduğunu vurgulayan Op. Dr. Arpaçay, "Plak içindeki maddeler damarın içine boşalarak daha uçta bulunan küçük damarları tıkar. Yaranın olduğu plak yüzeyine ise kanda bulunan pıhtılaşmayı sağlayan hücreler yapışır ve yarayı kapatır. Bu kan pıhtısı damar içinin daha da daralmasına neden olur. Yine bu pıhtı kan akışı sırasında bu noktada tutunamaz ise kopar ve geçemeyeceği kadar küçük damara giderek orayı tıkar. Bunlar damarın vücudu besleyememesine yol açar. Sonuçta tıkalı damarın ilgilendiği organa göre kalp krizi, ayaklarda kangren, felç tablosu gelişebilir.

"SİGARADAN UZAK DURUN"

Sağlıklı bir damar yapısı için sürekli olarak düzenli egzersiz yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Arpaçay, "yüksek tansiyon ve şeker hastalığını normal değerlerine indirmek atılacak diğer adımdır. Ayrıca sigara bırakılmalı, hatta sigara içilen ortamlara bile hiç girilmemelidir. Kandaki yağ miktarını düşük tutmakta hastalığı sınırlandıracaktır" diye konuştu.