Virüsten kaçarken varise yakalanmayın

DÜNYADA yaklaşık her 4 kişiden birinde görüldüğü belirtilen toplardamar rahatsızlığı varis, pandemi döneminde uzmanların gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Son dönemde korona virüs vakalarının Türkiye'de yeniden artış göstermesi milyonlarca insanın yeniden evlere kapanmasına neden olurken uzmanlar, evdeki varis riskine dikkat çekiyor. Op. Dr. Mustafa Bolat, "Bilinenin aksine yalnızca uzun süre ayakta durmak değil, hareketsiz kalmak da varis oluşuma neden oluyor" uyarısında bulunarak varisten korunma yollarını ve tedavi yöntemlerini açıkladı. Bolat, varislerin toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi ve kılcal damarlarda oluşan kanamalardan kaynaklandığını söyledi.

BU HASTALIĞIN YAŞI YOK

Bolat sözlerine şöyle devam etti: Varisler; bacaklarda mavi mor şişlikler, ayakta durmakla artan ağrı, huzursuzluk hissi, bacaklarda uyuşukluk, gece krampları, kaşınma, parmaklarda uyuşma, ciltte renk değişikliği, damarların cilt dışına taşması ve bacaklarda ani kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Toplumda bir ileri yaş rahatsızlığı olarak bilinse de varis her yaştan insanda görülebilen, hareketsizlikle tetiklenen ve tedavisi geciktirilmemesi gereken önemi bir sorundur. Özellikle de pandemi seyrinin ağırlaştığı bu dönemde evde geçirdiğimiz süreci egzersiz yapmadan geçirirsek, koronadan kaçarken varis tehlikesiyle burun buruna gelmemiz an meselesi.



DEZENFEKTAN SONRASI NEMLENDİRİCİ SÜRÜLMELİ

SON zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen el dezenfektanları kişisel hijyen için sıklıkla tercih ediliyor. El dezenfektanlarının bu kadar yoğun kullanılması bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle egzaması olan kişilerin yoğun bir şekilde el dezenfektanı kullanması, egzama alevlenmeleri yaşanmasına sebep olabildiğini söyleyen Astım ve Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Egzamanın en büyük tetikleyicileri kimyasal maddeler, dezenfektanlarda yoğun bir şekilde yer alıyor. Egzaması olan kişilerin dezenfektandan sonra doğal içerikli nemlendiricileri kullanması gerekiyor" dedi.



BİTKİSEL YAĞLARIN DOYMUŞ YAĞ ORANI DAHA DÜŞÜK

YAĞLAR, temel gıdalarımızdan biri. Gıda Mühendisi Ebru Akdağ "Doğadaki katı ve sıvı yağların tümü hem doymuş hem de doymamış yağ asitleri içerir. 100 gram zeytinyağında 14-17 gram, ayçiçek yağında 11, mısır yağında 13, soya yağında 16 gram doymuş yağ bulunur. Tereyağı ve hindistancevizi yağının 100 gramında ise 60 - 70 gram civarında doymuş yağ bulunur" diye konuştu.