Aden Huzurevi’nde pandemiyi unutturacak farklı etkinlikler

Yeşilin ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu, temiz havasıyla bilinen İzmir'in Mordoğan ilçesinde hizmet veren Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin sakinlerinin gündemi, hangi etkinliği yapacakları ve sabırsızlıkla bekledikleri egzersiz saati. Evlerinde yaşamları kısıtlanan ileri yaştaki insanlar yürüyüş bile yapamazken, Aden sakinleri her günü dolu dolu geçirerek beden ve ruh sağlıklarını daha da güçlendiriyor. İleri yaştaki bireylere hazırlanan etkinliklerde bir amaç ve anlamın olması gerektiğini belirten merkezin müdürü Zeynep Demir, "Onlar biriktirmeyi sever. Kullandıkları her şeyin bir değeri vardır. Bizler de bundan yola çıkarak onların kullandıkları malzeme atıklarını değerlendirdik" dedi.

ÜRETMEK ÖNEMLİ

Hemen hemen her gün farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten sosyal hizmet uzmanı Kadriye Arık, her yaşın kendine özgü özellikleri olduğu unutulmadan, yaşlı bireylerin üretkenliklerinin ve hayatla bağlarının devam ettirilmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Yaşlıların küçük de olsa bir şeyler üretmelerini, hayata daha pozitif bakmalarını istediklerini aktaran Arık, "Çeşitli malzemeler ile gerçekleştirilen sanat etkinlikleri aracılığı ile yaratıcı ürünler ortaya çıkartıyoruz, müzik dinletileri ve sinema etkinlikleri ile hoş vakit geçiriyoruz, sohbet ve paylaşım etkinlikleri aracılığı ile hem mutluluklarımızı hem de acılarımızı paylaşıyoruz" diye konuştu. Diğer sağlık ekiplerinin de eşliğinde yaşlılarla birlikte günlük kuvvetlendirme, germe, aerobik, esneme egzersizlerinin yapıldığını belirten Fizyoterapist H.Gül Karaboğa ise, "Düzenli egzersiz ile hem kasiskelet sistemimizi geliştiriyor hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Düzenli egzersiz yapmanın başlıca faydalarını; kronik hastalıkları önleme, ruh sağlığını iyileştirme, düşme riskini azaltma olarak sıralayabiliriz. Yaşam kalitesi her yaşta artırılabilir, bunun bir yolu da egzersizdir" ifadelerini kullandı.