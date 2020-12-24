Göz kapağı estetiği sizi genç ve güzel gösterir

Anadolu Cerrahi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Rahmi Evinç, alt ve üst göz kapağı estetik ameliyatları hakkında merak edilen soruları cevapladı. Göz kapağı estetiği ya da "blefaroplasti"nin göz kapaklarında zamanla oluşan değişiklikleri veya doğuştan meydana gelen sorunları iyileştirmeye yönelik olarak yapılan operasyonlar olduğunu belirten Op. Dr. Evinç, "Genetik nedenler, uzun süreli güneşe maruziyet, yaşlanma ve benzeri nedenlerle göz kapaklarında oluşan sarkma ve kırışıklıklar yaşlı ve yorgun gösterir. Bu durumda blefaroplasti uygun tedavi yöntemidir" dedi. Bu sorunların gençlerde de görülebildiğini aktaran Evinç, "Yaşından bağımsız olarak her türlü hastaya uygulanabilir. Sarkma ve yağlanmalar blefaroplasti sayesinde çözüme kavuşmaktadır. Bu ameliyat ile hastaların daha genç, daha güzel ve estetik görünmeleri sağlanır" diye konuştu.



OPERASYON ÖNCESİ

Operasyon öncesi değerlendirmede kullanılan ilaçlar ile tiroid hastalıkları, gözyaşı problemleri ve başka hastalıkların da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Evinç, "Bu nedenle operasyon öncesi verdiğiniz bilgiler hekiminiz için çok değerlidir" dedi.



İKİ ANA BAŞLIK ALTINDA YAPILIYOR

ALT ve üst göz kapağı estetiği ameliyatlarının iki ana başlık altında ele alınması gerektiğini belirten Evinç, "Üst göz kapağındaki ameliyat klinik şartlarında, lokal anestezi altında uyanık bir şekilde sohbet ederek 1 saatte yapılabilmekte. Ameliyattan sonra hastalar evlerine gidebiliyor. Alt göz kapağı ameliyatlarında ise sedasyon, uyutma gerekiyor. Bu durumda da işlem hastane ortamında yapılmalı. Yine aynı şekilde çok zor olmayan bir işlem. Yaklaşık 2 saat sürer. Ameliyatın ardından 2 saat uyanma ve dinlenme evresinden sonra hastalarımız aynı gün taburcu edilir. Her iki işlem de hastanede yatış gerektirmez" dedi.