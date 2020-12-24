İmmun aferez plazma bağışı

PLAZMA BAĞIŞI Ülkemizde ve dünyamızda pandeminin bu karanlık ve zorlu günlerinde hem birey hem toplum hem de ülke olarak karışık, kaotik, karmaşık bir farkındalık süreci yaşadığımızı dile getiren Dr. Aykan Çelikel, "Kovid 19 pandemisini asemptomatik-bulgusuz geçirenlerle henüz bu virüsün dokunmadığı birey, aile ve kesimlerde virüsün tehlikeleri hakkında sanki abartılıyor havası hakim, ne olacak bir şey olmuyor ki durumundalar. Öte yandan virüsün hangi yaş grubunda olursa olsun kendisi ve yakınlarında sert yüzü ile tanışanlarda ise bir umutsuzluk, panik, mutsuzluk ve karamsarlık havası mevcut. Sıkıntımız bu birbirinin zıddı farkındalığın toplumun genelinde doğru bir toplumsal bir bilinç ile buluşturulması" dedi. Kovid-19 pandemisinde hastaların ihtiyacı olan immün aferezi alma yetkisinin aferez ünitesi olan Kızılay'da ve belli sayılardaki hastanelerde olduğunu belirten Dr. Aykan Çelikel, "Bu hastalığı geçiren, PCR testi ile pozitif teşhisi konulup kendini iyi hissettikten 28 gün sonra Kızılay kan bağış merkezlerine immün aferez plazma bağışlayabilir. İlk bağışın ardından 3 ay içinde 10'ar gün arayla en fazla 8 bağış yapabilirsiniz" diye konuştu.

BAĞIŞÇI SAYISI YETERSİZ

İmmun aferez plazma tedavisi için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde hastaların beklediğini belirten Dr. Aykan Çelikel, şöyle konuştu: "Ancak bu konuda yeterli bağış yok. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi geçtiğimiz hafta 4 bin kişiyi aramış, 400 kişi bağış yapmayı kabul etmiş ve bu 400 kişinin 200'ü randevuya gelmiş. İnsanların aklında bazı yanlış bilgiler var. Antikor yok olmadan bağış yaparsanız toplamda 16 kişinin hayatına dokunmuş olabileceksiniz. İmmun aferez plazma bağışçısı olabilmek için ağız ve boğaz sürüntüsünden yapılmış en az bir PCR test pozitifliği olması, kişinin belirtilerinin geçmiş olması ve tam iyileşmenin üzerinden en az 28 gün geçmiş olması gerekmektedir. Bununla beraber diğer sağlık kriterleri de gerekmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasında plazma bağışçıları Kızılay'a gelebilirler."