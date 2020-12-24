Kalp pili hayat kurtarıyor

Kalp pilleri, kalbin elektriksel aktivitesini sürekli hissederek uyarı merkezindeki bozukluğa bağlı olarak yeterince uyarının oluşturulamadığı veya elektriksel uyarının kalbin tamamına iletilemediği durumlarda kullanılıyor. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, hastanın normal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kalp atış hızını sağlayan kalp pilleri hakkında bilgi verdi. 3 ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Kalp pillerinin kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletler olduğunu belirten Prof. Dr. Harun Evrengül, "Kalp pillerini temel olarak 3 farklı grupta toplayabiliriz. 1. Geçici kalp pilleri: Kalp ritmindeki geçici yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının tedavisinde kullanılan cihazlardır. Kalp ritmindeki bozukluk düzelince çıkartılabilirler. 2. Kalıcı kalp pilleri: Kalp ritmindeki kalıcı uyarı çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde kullanılan bir veya 2 elektrodlu alabilen cihazlardır ve vücutta sürekli olarak kalırlar. 3. İmplante edilebilen kardiyoverterdefibrilatörler (ICD)" dedi.

ICD RİTM BOZUKLUĞUNU ÖNLER

ICD'nin, kalp hastalarında hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında şok verip normal ritmi sağlayan bir sistem olduğunu belirten Prof. Dr. Evrengül, " ICD sağ veya sol göğüs üst bölgesinde cilt altına yerleştirilen kibrit kutusu büyüklüğünde kalpteki ritim ile uyumlu otomatik olarak çalışan sistemdir. ICD, kalp ritmini sürekli olarak izler. Herhangi bir ritim bozukluğu geliştiğinde bunu otomatik olarak algılayıp gerekli uyarı artışını veya elektriksel şok dalgasını kalbe ileterek ritim bozukluğunu düzeltir. ICD belleği, ritminizle ilgili önemli gelişmeleri hafızasında tutar ve doktorunuz, takipleriniz sırasında bu bilgilere ulaşabilir. ICD kalbin karıncıklarından ortaya çıkan hızlı ve hayatı tehdit edici çarpıntıları (taşikardiler) olan hastalar için hayat kurtarıcı aletlerdir" dedi.



ISLEM SONRASI İLK AY ÖNEMLİ

Evde yaranın bulunduğu taraftaki omuzun 1 ay süre ile fazla hareket etmemesi gereklidir. Omuz dışında ön kol ve el hareket ettirilebilir. Kalıcı kalp pilinin yerleştirildiği bölüme basınç uygulanmamalı ve bir süre (20-30 gün) yüzüstü yatılmamalıdır. Yaranın bulunduğu taraf temiz ve kuru tutulmalıdır. ● İlk 1 hafta sonra yapılan kontrolde yara bakımı doktorunuz tarafından yapılmalıdır. Kalıcı kalp pili takılan her hastaya pil firması tarafından özel bir kart verilir. Bu kart üzerinde hastanın kimlik bilgileri ve kalıcı kalp pili bilgileri yazılıdır.