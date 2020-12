Markanızı büyütmekten asla vazgeçmeyin

1989 yılında bıraktığım gazetecilik mesleğini bugüne kadar yaklaşık 31 yıldır da yürüttüğüm basın yayın ve reklamcılık mesleğimde hizmet ettiğim firma yöneticilerine inatla hep şu tezi savundum " Firmanızı, Markanızı" sürekli tanıtmaktan vazgeçmeyin.



NE OLURSA OLSUN

31 yıllık iş hayatımda birçok doğa veya çevre olayına şahit oldum. En akılda kalıcı olayları ise 90'lı yıllarda atıldığım iş hayatında yaşadım. O yıllar da gerek iş tecrübesizliğim, gerekse piyasa şartları tam anlamı ile pes dedirtti. İş hayatımın başladığı 1990'lı yıllar, sadece dünyada değil Türkiye'de de pek çok siyasi ve toplumsal olayı beraberinde getirdi. Bu dönemlerde bile bazı akıllı yöneticiler, firmalarını zinde tutmak ve geleceğe yatırım yapmak için tanıtımdan ve büyümekten korkmadılar.

90'lı yıllarda olayların sonu bir türlü gelmiyor piyasa ve iş alemi iflaslar yaşıyor ben de kendi kendime şu soruyu soruyordum:

Ne halt işlemeye şirket kurdun? Bir taraftan da dönemin büyük dershanelerine verdiğim tanıtım hizmetlerinde hep şu tezi savunuyorum. Tanıtıma ara vermeyin çünkü hayat devam ediyor. İş hayatı durmaya gelmez, durmak, iş hayatına ara vermek, dükkanın iflası demektir.



İŞ DEVAM ETMELİ

90'lı yıllarda Türkiye için sadece siyasi başarısızlıklar ve çalkantılar değil 95'te imzalanan Gümrük Birliği ve AB üyesi ülkeler arası işbirliği gibi gibi pek çok olay var.

Şimdi bu yazıyı okurken aklınıza şu soru takılabilir nereden çıktı bu eski olayları hatırlatmak. Bu zorlu süreçte ben gazetecilik mesleğini bırakıp iş hayatına atıldığımı söylemiştim.

Çok ama çok zorlu ve taşlı yollardan geçtik, hiç ama hiç umutsuz olamadım. Hep yarınların gelecekteki ayların ve yılların planlarını hayal ettim. Hayal etmek başarının yarısı derler. Ben hizmet ettiğim kurumlara da hep ayların ve yılların planlamasını yapalım önerisinde bulunurum.

Her ne pahasına olursa olsun markanızı ve işinizi tanıtmaktan asla taviz vermeyin. Planlarınızı ve tanıtımlarınızı mutlaka uzun zamanlı ve planlı yapmanızı öneririm.



SİZ HAZIR MISINIZ?

Günümüzde birçok firma sosyal medyaya daha fazla tanıtım bütçesi ayırabilir, unutmayınız yazılı medya her zaman güvenilir, önemli bir mecradır. Hiçbir dönem iş hayatımda günübirlik hesaplar yapmadım, iş hayatı ileriye yönelik planları olan kişilerin başarısını gösterir.

Uzun lafın kısası şimdi de Covid-19 denen virüsle mücadele ediyoruz.

Dönem dönem kapanıp tekrar iş hayatına dönüyoruz, yarı zamanlı çalışmalar bizi işten soğutmasın.

Ben her iş günü düzenli bir şekilde sabahları işimin başına geliyor, önceden hazırladığım planları ve görüşmeleri yapmaya çalışıyorum.

Uzun zamandır her ay düzenli yapmaya çalıştığımız sağlık gazetelerimizi hazırlıyoruz. Yeterince sayfamız yok. Ama yine de sürdürüyoruz.

Has Ajans olarak ekibimiz yarınlara hazır, peki siz hazır mısınız?