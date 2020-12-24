No Touch! Göze dokunmadan lazer!

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Doç. Dr. Esat Çınar göze dokunmadan uygulanan Excimer Lazer hakkında bilgiler verdi. Excimer Lazer sisteminin korneanın yani gözün yuvarlak saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işleminde kullanıldığını belirten Çınar, "Excimer Lazer dokuyu buharlaştırarak yok eder. Korneanın bir kısmı istenilen ölçülerde adeta tıraşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur" dedi.

DAHA AZ KOMPLİKASYON

Excimer Lazer'in dünyada 30 yılı aşkın süredir ve Türkiye'de 25 yıldır uygulandığını vurgulayan Çınar, "Bu süre içerisinde lazer cihazlarında, uygulama tekniklerinde çok fazla ilerleme olmuş ve istenen sonuca ulaşma, hasta rahatlığı ve daha az komplikasyon (istenmeyen sonuçlar) gibi konularda belirgin rahatlama sağlanmıştır. İlk PRK yöntemi ile uygulamaya giren Excimer Lazer, günümüzde femtolasik yöntemine kadar gelişim göstermiştir" diye konuştu.



FDA ONAYLI SİSTEM

PRK sisteminin 1995, LASIK yönteminin ise 1999 yılında Amerika'dan FDA (Food and Drug Administration) tarafından güvenilir tedavi olarak onaylandığına dikkat çeken Doç. Dr. Esat Çınar, "LASIK'te komplikasyon olarak adlandırdığımız istenmeyen sonuçlar son derece düşüktür. Deneyimli eller ve gelişmiş sistemler ile komplikasyon oranı yüzde 1'in altındadır. Bıçaklı mekanik keratomların yan etkilerinden uzaklaşmak için de lazer kesim yapan femtosaniye lazerler geliştirilmiştir" şeklinde konuştu.



YÜKSEK GÖZ NUMARALARINA DA UYGULANABİLİR

MİYOPLARA, hipermetroplara, astigmatizmalara, presbiyopilere Excimer Lazer'in uygulanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Esat Çınar, "Excimer Lazerin çeşitli uygulama yöntemleri bulunmaktadır. PRK yönteminde kornea üzerinde epitel olarak adlandırılan koruyucu tabaka kazınır. Daha sonra da lazer uygulanır. Göz, kaldırılan epitel kısmı daha sonra kendisi yeniler. TRPK, yani No Touch Lazer olarak adlandırılan sistemde ise epitel kaldırılmadan önce göze hiç dokunulmadan lazer direkt olarak kornea üzerine uygulanır. Batma hissi daha az ve iyileşmesi PRK'ya göre çok daha hızlıdır. Lasik ise belirli avantajlara sahip bir yöntemdir. PRK'ya göre çok daha konforlu tedavi ve hızlı iyileşme sağlar. Ameliyat sonrası numaranın geri dönüşü çok nadirdir ve korneada bulanıklık riski yoktur. Kornea kalınlığı yeterli ise yüksek numaralara da tedavi şansı sağlar" ifadelerini kullandı.