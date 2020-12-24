Rinoplasti ve septorinoplasti ameliyatı ile güzel ve rahat nefes alan burun

KBB Hastalıkları ve Baş- Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, Özel İzmir Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Uzun yıllar İstanbul'da çeşitli sağlık merkezlerinde görev yapan Prof. Dr. Şanlı, tüm KBB muayene ve ameliyatlarında İzmir ve bölge halkına sağlık hizmeti verecek. Rinoplasti olarak isimlendirilen cerrahi işlemde amacın burun şekil bozukluğunu düzeltmek olduğunu belirten Prof. Dr. Arif Şanlı, "Septorinoplasti ameliyatında ise, estetik görüntüyü düzelten rinoplasti ve burun içinde nefes almaya engel oluşturan kemik eğrilikleri (deviasyon) ameliyatı ile birlikte burunun nefesini rahatlatan ameliyat yapılır. Çoğunlukla burun küçültmek olarak bilinen rinoplasti de bazen burunu büyütmek de amaçlanır" dedi.

,GÜZEL VE DOĞAL GÖRÜNÜM

Rinoplasti ameliyatıyla burun estetiğinde amacın yüze en uygun burunu yapmak olduğunu belirten Prof. Dr. Arif Şanlı, " Septorinoplastide ise burun estetiğiyle birlikte burun tıkanıklığı sorunu da çözülmüş olacaktır. Bu cerrahi işlem şüphesiz mevcut burun ve yüz yapısının el verdiği ölçüde yapılacaktır, yani sizin cildinizin kalınlığı, mevcut kıkırdakların inceliği ve formu, yara iyileşmeniz ve daha önce geçirdiğiniz burun ameliyatları, yüz ve çene yapısı başarı oranını belirler. Amaç yüzünüze ilgisiz bir burun yapmak değildir. Bu nedenle tek başına en güzel burunu yapmak sorunları çözmeyecektir. Yüzünüze uygun burunu yapmak başarılı sonuç olarak kabul edilir. Burun deliklerinin aşırı görünmediği, diri, kemik çatının kaybedilmediği ve ameliyatlı olduğu izleniminin saklanması önemlidir" dedi. Burun estetik ameliyatlarında kapalı ve açık tekniklerin kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Şanlı, şunları söyledi: "Özellikle burun tipinde bozukluk olmayan hastalarda kapalı teknik kullanılabilir .Bu şekilde dışarda kesi izi olmuyor, daha koruyucu ve konforlu bir ameliyatla yara iyileşmesi daha hızlı oluyor. Ameliyat süresi 1-1.5 saati aşmamaktadır. Septorinoplasti ameliyatı sonrası morluk ve şişlik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir. Ameliyat sonrası, genellikle korkulduğu gibi ağrılı geçmemektedir. Basit ağrı kesicilerle bu dönem oldukça rahat geçecektir. 1-3 gün sonra burun içi boşaltılacak, nefes almanız normale dönecektir."