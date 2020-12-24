Sertleşme problemlerine güncel yaklaşımlar

SERTLEŞME probleminin başlıca belirtileri arasında sertleşmede zorluk, cinsel aktiviteyi sürdürmede zorluk ve cinsel istekte azalma olduğunu belirten Opr. Dr. Osman Gücük, "40 yaşından sonra her 3 erkekten birinde sertleşme problemi var. Nedenler arasında diyabet, kalp damar hastalıkları, endokrinolojik bozukluklar, bir takım ameliyat ve operasyonlar, sigara ve alkol kullanımı ve yaşlanma yer almaktadır" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

SERTLEŞME bozukluğu tedavisinde ilk önerilen tedavinin ağız yoluyla alınan ilaçlar olduğunu belirten Gücük, "Bu ilaçlar penisteki damarlarda genişlemeye neden olur ve kan akımını arttırır. Bu da sertleşmeye yardımcı olmaktadır. Penis içerisine ilaç enjekte edilerek uygulanan tedavide ise, enjeksiyondan 10-15 dakika sonra sertleşme meydana gelmektedir. Vakumlu sertleşme pompaları ile uygulanan tedavide de, penisi çevresinden sıkan bir lastik veya silikon halkası bulunur. Yine ilk basamak tedavilerin başarısız olduğu durumlarda kullanılmaktadır" diye konuştu.



ŞOK DALGA VE PROTEZ

ŞOK dalga tedavisi, sertleşmenin iyileştirilmesi için düşük yoğunluklu, odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde penise verildiği bir tedavi şeklidir. Penis dokusunda yeni damarlanma artışı sağlanarak sertleşmeye yardımcı olunur. Penis protez implantasyonunda ise, şiddetli sertleşme bozukluğu olan hastalarda uygulanan cerrahi işlemdir. Penisin içerisine sertleşmeyi sağlayacak protezler yerleştirilir. Bunların haricinde ise, bükülebilir penis protezi tedavisi ile penis devamlı sert halde kalır. Cinsel birliktelik öncesi hasta penisi düzelterek cinsel birlikteliğe girer, iki parçalı penis protezde ise, normal ereksiyonu taklit eden mekanizma kullanılır, enine boyuna doğru büyüyen penis protezinde de, normal birliktelik öncesinde pompayla sertlik sağlanır.