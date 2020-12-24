Thermal welding teknolojisi ile bademcik ameliyatı

EKOL Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Adnan Ünal, "Kronikleş-miş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansi-yel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alın-malıdır. Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



DAHA AZ KANAMA YAŞANIYORÜNAL



"Thermal Welding sisteminde ısıyla yapılan yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır. Bu nedenden dolayı ağrı hissi ve kanama daha az olmaktadır" dedi. Klasik bademcik ameliya-tında genel anestezi altında, bademciklerin, kap-sülüyle birlikte diseksiyon yöntemi ile çıkarıldığı-nı belirten Ünal, "Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden ameli-yat sırasında ve sonrasında kanama ihti-mali vardır. Thermal Welding ile badem-cik ameliyatı ise klasik yönteme göre çok daha rahat uygulanabilmektedir. Damarsal yapılara termal enerjinin direkt olarak akta-rılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışma sağlanır. Kanama kontrolü sağla-nır ve doku iyileşmesi hızlanır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anes-tezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.



BADEMCİK AMELİYATININ GEREKLİ OLDUGU DURUMLAR

BADEMCİK ameliyatının gerekli olduğu durumlar

TIKAYICI belirtiler (bademcikler büyüyerek solunum yolunu tıkayabilir)

UYKU ile ilgili solunum problemleri (horlama, uyku apne sendromu)

BADEMCİK apsesi

YILDA ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme

ROMATİZMAL ateş

KALP Kapakçık Hastalığı

BÖBREK rahatsızlığı