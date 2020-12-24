Varis yarası önemli bir sosyal problemdir

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, varis yaraları ve tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varis yarasının oluşumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabay, "Aşağıdan yukarıya doğru akım olan toplardamarlarda kapakların bozulup, kanın ters yönde aşağı doğru akması veya toplardamarın pıhtı ve bası ile tıkanması, bacaklarda kanın göllenmesine ve giderek toplardamar kan basıncının dokuların tahammül edebilecekleri düzeylerin üzerine çıkmasına neden olur. Yıllar içinde bu sürekli yüksek basınç nedeni ile dokularda ve özellikle bacak derisinde bozulma sonucunda yaralar oluşur" dedi.

AYAK BİLEĞİ YERLEŞİMLİ

Varis yaralarının genellikle ayak bileği ve diz arasında olup çoğunlukla ayak bileği iç kısımlarında görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Karabay, "Venöz ülser bir toplardamar hastalığı olup, günümüzde ileri teknolojinin getirdiği olanaklarla tedavi edilmektedir. Sadece yarayı düşünerek yaraya yapılan tedavilerle tam sonuç alınamaz. Hastanın ayak bileğinden itibaren toplardamarlarının hepsinin iyi bir öyküsünün alınması sonrası yapılacak fiziki muayene ile değerlendirilmelidir" diye konuştu. Varis yaralarının tedavi edilmez ve bakımları yapılmazsa genişlediğini ve ağrılı hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Özalp Karabay, "Toplardamardaki problemler cerrahi girişimlerle çözülmeden varis ülseri kalıcı olarak ortadan kaldırmak mümkün değil. İyi bir hasta öyküsü, titiz bir muayene ve doppler incelemesi toplardamardaki sorunu belirleyip kesin çözüm getirecek tedavinin başarılı olmasının temelini oluşturur" diye konuştu.