Aort anevrizmasında açık ve kapalı cerrahi ile tedavi

Anevrizmanın (Damar Balonlaşması) bir atardamarın çapının normalinden yüzde 50 daha fazla genişlemesi olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güneş, " anevrizmaların genellikle yüksek tansiyon, ateroskleroz dediğimiz damarda kireçlenme, enfeksiyonlar, genetik yapıya bağlı bağ dokusu gevşekliği, ileri yaş ve sigara kullanımı gibi sorunlardan kaynaklandığınıi ifade etti.



KARIN İÇİNDE DAHA SIK

Aortun, kalpten çıkan vücudumuzun en büyük ana atardamarı olduğunu belirten Doç. Dr. Güneş, " Vücuda oksijenlenmiş kanı taşır. Kan dolaşımının merkezinde bulunan bu damarda yetişkinlerde dakikada ortalama 5-6 litre kan pompalanır. Çıkan aort (kalpten çıktıktan sonraki kısım), arkus aort (beyin ve kol damarlarının çıktığı kısım), inen aort (göğüs boşluğundaki kısım) ve abdominal aort (Karının içindeki kısım) olmak üzere 4 bölümden oluşur. Anevrizmanın en sık görüldüğü bölüm karın bölgesindeki abdominal aort kısmıdır" ifadelerini kullandı. Anevrizmanın belirtilerine değinerek bu hastalığın genellikle yüzde 70 oranında belirti vermediğini ve başka bir rastlantısal olarak saptandığını belirten Doç. Dr. Güneş, " Böyle saptanan hastalar damarı yırtılmadan veya patlamadan tespit edildiği için şanslı hastalardır.



ANEVRİMA TARAMASI ÖNEMLİ

Belirti veren çoğu hastanın ilk belirtisi balonlaşan damarın patlaması veya içe yırtılması olabilir. Hastaların yüzde 30'unda balonlaşmış aort damarı patlamadan veya yırtılmadan önce de belirti verebilir. Bulundukları bölgeye göre belirtiler değişebilir. Örneğin, karın içerisinde bele doğru yayılan devamlı ve rahatsız edici bir ağrı veya karın bölgesinde dışarıdan görülebilen bir titreme, hasta elini koyduğunda karnına bir top vuruyormuş gibi bir his olabilir. Göğüs içindeki anevrizmalarda sadece göğüs ağrısı veya sırta doğru vuran göğüs ağrıları görülebildiği gibi ses kısıklığına bile neden olabilir" diye konuştu. Güneş, her yıl yaklaşık 15 bin insanın rüptüre (patlamış) anevrizma nedeni ile hayatını kaybettiğini belirterek rüanevrizmaların, 50 yaşın üzerindeki erkeklerde 10'uncu sıklıkta ölüm nedeni olduğunu söyledi.