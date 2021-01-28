‘Aşı çalışmalarını destekleyin ve sıranız geldiğinde aşınızı olun’

İZMİR Ege Laboratuvarı Şirket Müdürü, Tıp ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru, Dr. Serdar Canko vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı aşı çalışmalarını desteklemelerini ve herkesin sırası geldiğinde aşı olmalarını söyledi.



ÇİN aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının ürettiği Coronavac aşısının ülkemizde de yapılan Faz3 çalışmalarına gönüllü olarak katıldığını ve aşı olduğunu söyleyen Dr. Serdar Canko, " Koronavirüs pandemisinden sonra mutlaka aşılanma protokolleri başlaması gerekiyor. Bende kendim gönüllü denek olarak aşılama çalışmalarına katıldım. Herhangi bir yan etki olmadı. Şu anda güvenli bir aşı. Belli bir seviyede antikor oluşturduğunu da saptadık. Vatandaşlarımızın da sırası geldiğinde aşı olmasında büyük fayda var. Pandemiden çıkış yolu aşılanmadan geçiyor. Toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanması gerekiyor" dedi.



SÜRECİ AŞACAĞIZ

ŞU ana kadar aşının güvenirliliği konusunda herhangi bir sıkıntı gözükmediğini belirten Dr. Serdar Canko, " Ayrıca bu aşı inaktif bir aşı. Ölü virüs aşıları zaten ülkemizde diğer etkenlere karşı yıllardır güvenle uygulaması yapılmaktadır. Diğer yandan şu anda ülkemizde de faz2'de olan aşı çalışmaları var. bu çalışmalarında en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum. Şu anda bakanlığımızın açıkladığı aşı takvimine göre aşılanma yapılıyor. Sağlık çalışanları buna hemen katıldı. Çok kısa sürede çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Aynı ilgiyi vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Aşılanma yapıldıktan sonra da bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor" dedi.



İZMİR Ege Laboratuvarları Mesul Müdürü, Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Güngör Yıldırım, Pandemilerde vitamin, mineral ve bazı eser element eksikliklerinin bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu söyledi.