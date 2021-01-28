Covid-19 pandemisinde meme sağlığını ihmal etmeyin

Ekol Hastanesi Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Levent Yeniay içinde bulunduğumuz Covid- 19 pandemisi döneminde erken tanı taramalarının aksamasının önemli sorun olduğunu belirterek, "Erken tanı özellikle meme kanserine bağlı ölümleri azalttığı kanıtlanan çok önemli bir uygulamadır. Bu yüzden sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir" dedi. Doç. Dr. Levent Yeniay meme sağlığı hakkında bazı önemlitavsiyelerde bulundu.

YILDA 15-20 BİN VAKA

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Yeniay, "Ülkemizde her yıl ortalama 15-20 bin yeni meme kanseri vakası ortaya çıkmaktadır. Tedavi görüp rutin kontrollerine devam eden hastalarda dikkate alındığında, çok yüksek sayıda kadınımızın sağlık bakımında aksamalar meydana salgının sadece ilk 3 ayında kanser erken tanı taramalarının aksamasına bağlı 80 bin kanser vakasının tanı alamadığını bildirmiştir. Bunların içinde 36 bini meme kanseri vakası bulunmaktadır" dedi.



SALGINDA MEME KANSERİ HASTALARI İÇİN BAZI ÖNERİLER

Ekol Hastanesi Meme Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Levent Yeniay salgın döneminde meme kanseri hastaları için bazı önerilerde bulundu:

Meme hastalarımız en başta en temel korunma yöntemleri olan maske, kişisel mesafe ve temizlik kuralını sıkı sıkıya uygulamalıdırlar.

Covid-19 belirtilerini ve hastalık için varsa risklerini bilmelisiniz. Bu tür şikayetler ortaya çıktığında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yeni ortaya çıkan ve meme kanseri açısından şüpheli bulguları olan hastalar mutlaka hekime/ sağlık kuruluşlarına uygun zaman ve şartlarda ulaşmalıdır. Covid endişesi tanıda gecikmeye neden olmamalıdır.

Bu belirtilerin en önemlileri; memede yeni ortaya çıkan ağrısız sert kitle hissedilmesi, meme cildinde çökme/gamzeleşme, meme cildinde portakal kabuğu görüntüsü olması, kanlı meme başı akıntısı ve koltuk altında ele gelen bezelerdir.

Meme kanseri şüpheli durumlar dışında memede apse, aktif enfeksiyon, ameliyat yerinde açılma, kanama ve tedavi görmüş hastalarda ameliyat olduğu taraf kolda kızarıklık şişlik olması durumunda yine beklenmeden sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir.

Ameliyat ya da biyopsi gibi işlemler öncesi Covid-19 testi yapılması faydalıdır. Pozitiflik varsa işlem ertelenmelidir.

Tarama amaçlı mammografiler salgının yoğunlaştığı dönemlerde ertelenebilir.