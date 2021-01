HAS Ajans Kurucusu Harun Aygün: Pandemide sağlık

Yaklaşık bir yıldır yakamıza yapışan covid-19 boyuna posuna bakmadan dünyaya kafa tutuyor.

Bu salgından bizlerde nasibimizi fazlasıyla alıyoruz. Salgın sürecinde en çok sağlık çalışanları mücadele verdi. Vermeye de devam ediyorlar.

Covid-19 salgını mücadelesinde bir çok sağlık çalışanımız ne yazık ki hayatını kaybetti.

Bölgemizde pandemi hastanesi olarak başta Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve diğer hastanelerimiz büyük mücadele verdi. Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz'e son görüşmemizde çalışmaları hakkında birkaç soru yönelttim.



SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORALİ NASIL?

Aşılama işlemlerinin sağlık çalışanlarından başlaması ekibimizin moralini yakseltti.

Tüm sağlık çalışanlarımız 7/24 görevlerinin başındalar. Son derece moralli çalışıyorlar.

Günlerce hatta haftalarca evine gitmeyen doktorlarımız var. Asla şikayetçi değiller.

Sağlık çalışanlarımızın bu denli özverili çalışmaları bir yönetici olarak beni de son derece duygulandırıyor. Ekibimle gurur duyuyorum. Salgın döneminde herhangi bir eksiğimiz olmadı.

Gerek Sağlık Bakanımız, gerek Valimiz, gerekse İl Sağlık Müdürümüz her türlü ihtiyacımızı karşıladı.

Diğer devlet hastanelerinde de durum aynıydı.



ÖZEL HASTANELERDE SAĞLIK

Özel hastanelerimizde pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ettiler. Bölgemizin sağlıkta önemli sorumluluk üstlenen özel hastanelerimiz genelde pandemi hastalarına hizmet vermedi. Hastaların tanı, tedavi ve ameliyatları devam etti.

Görüşlerini aldığımız doktorlarımız ısrarla şunu söylediler.

Biz özel hastaneler pandemi hastanesi değiliz. Kovid-19 virüsüne karşı tüm tedbirleri aldık.

Sürekli teyakkuzdayız. Pandemi döneminde de aldığımız tedbirleri artırdık. Hastalarımız hiç tereddütsüz hastanelerimize gelebilirler. Bizler de işimiz gereği sağlık kuruluşlarının içindeyiz.

Hastanelerimiz her zamanki dönemlerden daha dikkatli ve tedbirler alınmış durumda. Sağlık ihmale gelmez. Özel sağlık kuruluşlarımız her türlü tedavi ve ameliyatlara devam ediyor.

2020 yılında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı "2021 yılı Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi. Bu vesile ile hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum.