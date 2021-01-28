Kalp damar hastalıkları hayatımızı tehdit ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay kalp damar hastalıklarının insan yaşamını tehdit ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Özalp Karabay, Kalp ve damar sistemi hastalıklarının, ölümün tüm dünyadaki en önemli nedeni olduğunu belirterek, Türkiye'de ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre sınıflandırması yapıldığında Kalp damar hastalıklarının yüzde 47.7 oranı ile açık ara başı çektiğinin görüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Karabay Kalp Damar Hastalığı gelişimindeki risk faktörlerini şöyle sıraladı: " Yaş ((erkeklerde 45 ve üzeri, kadınlarda 55 ve üzeri), ailede kalp hastalığı öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı öyküsü), sigara içmek, yüksek kan basıncı kolesterol, şişmanlık, stresle baş edememe, fazla alkol tüketimi, fiziksel aktivitenin az olması, menopoz, özellikle erken menepoz"

KADINLARI KORUYOR

Kadınlardaki östrojen hormonunun damarlar üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özalp Karabay , " Östrojen kolesterol mekanizmasını etkileyerek damar sertliğini azaltıcı etkiyi oluşturmakta ve bu olumlu etkilere bağlı olarak, kadınlarda doğurganlık dönemlerinde, yani östrojen hormonunun yüksek olduğu dönemlerde koroner damar sertliği ve koroner etkikoroner damar tıkanıklıkları ile ilgili kalp krizi gibi komplikasyonlara çok ender rastlanmaktadır." dedi. Yaklaşık olarak hayatını kaybeden her 30 kadından birisi meme kanseri nedeniyle yaşamını kaybediyor. Buna karşılık hayatını kaybeden her 30 kadından 12 sinde ise kalp damar hastalıkları ölüm nedeni olarak ilk sırayı açık farkla almaktadır."