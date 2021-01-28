Kitabın geliri Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’na

DOKTOR Filiz Güneş, yazdığı kitabın gelirini İzmir'deki tıp fakültelerinde okuyan kız öğrencilere karşılıksız burs verilmesi için Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'na bağışladı. COVİD 19 virüsü ile boğuştuğumuz şu günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Filiz Güneş, "Stetoskopumdan Duyduklarım,Şiirlerle" isimli kitabının gelirini yine Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu doktorların kurduğu Atlas Sağlık Eğitim vakfına İzmir'de Tıp Fakültelerinde okuyan kız öğrencilere karşılıksız burs verilmesi için bağışladı. Kitap, vakfın internet sitesinde bağış karşılığı talep edenlere kargoyla gönderilmeye başlandı. Atlas Vakfı, kitabın geliriyle İzmir'de bulunan tıp fakültelerinde öğrenim gören kız öğrencilere karşılıksız olarak burs verecek. Kısa süre içerisinde kampanyaya çoğu İzmirli doktorlar olmak üzere birçok İzmirli hayırseverler yüzlerce kitap alarak destek oldu. KİTABINI okuyucu ile buluşturan Atlas Vakfı'na teşekkür eden Dr. Filiz Güneş, "Kitabı aldığınızda biz doktorların sadece hasta muayene edip reçete yazan kişiler olmadığımızı hekimlik yanında onların sosyal, kültürel, psikolojik ve ailesel sorunlarına da nasıl dokunduğumuzu da göreceksiniz" dedi. VAKIF Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Sırrı Sorguç: Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız her zaman ülkemizin yüz akıdır,gurur kaynağıdır. Dr. Güneş'e ve İzmirli hayırseverlere minnettarız. " dedi.