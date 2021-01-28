Koronavirüs döneminde bağışıklık sistemine dikkat

Tüm hastalıklarda olduğu gibi koronavirüse karşı genetik olarak yatkın ve genetik olarak dirençli bir grup hasta bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ayşe Aktaş, " Bu grupların genetik özellikleri şu an tam olarak bilinmemektedir. Yaşlılar, hipertansiyonu olanlar, erkek bireyler, obezitesi olanlar, diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ve immunsüpresyonu olan bireyler hastalığa yatkın görünmektedirler" dedi.



VİTAMİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Bu altta yatan hastalık türlerinde vücutta az da olsa mikro inflamasyon dediğimiz bazal düzeyde bir enfeksiyon varlığı ve barsak epitel geçirgenliğinin normalden fazla olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Aktaş, "Alerjik rinit gibi hastalığı olan bireylerde ise daha fazla burun temizleme ihtiyacı nedeniyle diğer insanlara nazaran daha fazla el, yüz teması ile enfeksiyona maruziyet söz konusudur. KOVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş özellikle obezitesi, hipertansiyonu, diyabeti olan bireylerin yüksek lif içeren yiyecekler yemeleri, fermente gıdalar (turşu gibi) tüketmeleri, kısa zincirli yağ asitleri kullanmaları, omega-3 kullanmaları, akdeniz diyeti şeklinde beslenmeleri, çinko kullanımı, D vitamini, C vitaminini düzenli kullanmaları bağışıklığı desteklemektedir. Bu şekilde beslenen bireylerde genetik olarak da yatkınlık söz konusu değilse, hastalık asemptomatik veya bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyredebilmektedir. Bu vitamin destekleri mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Hekiminize danışmadan ve değerlerinizi test ile kontrol etmeden ek vitamin kesinlikle kullanmayınız" ifadelerini kullandı.



SAĞLIKLI BESLENME

Prof. Dr. Aktaş, "Kovid geçirenlerin ise sağlıklı beslenmeye ek olarak, vitamin, mineral kullanmaları, hastalığı üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirenlerin herhangi bir ilaç kullanmasına gerek olmazken, daha ağır akciğer enfeksiyonu seklinde geçiren kişilerin inhaler dediğimiz akciğer hücrelerini koruyan ve iyileştiren spreyleri uzun süre kullanmalarını öneriyoruz" dedi.