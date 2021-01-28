Makat çatlağı sık görülen bir hastalıktır

EKOL Hastanesi Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemil Çalışkan "Doktor olarak bize düşen dışkılama esnasında ağrıdan dolayı kişiye ecel terleri döktüren bir sorunu en kısa zamanda ve bireysel çözümlerle ortadan kaldırarak kişinin ızdırabını kesmek ve hayat kalitesini yükseltmektir"dedi. Ekol Hastanesi Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemil Çalışkan, makat çatlağının (anal fissür-AF) makat bölgesi hastalıkları içerisinde oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

İYİLEŞMEYEN YARA

Makat çatlağının makat bölgesi hastalıkları içerisinde oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Cemil Çalışkan, "Fissür kelime anlamı olarak çatlak manasına gelmektedir. AF ise makatın kenarından içeriye doğru uzanan çizgisel tarzda, her dışkılama sırasında hastayı gelmektedir. Ani ve kronik form olarak iki tipte görülür. Hastalarda makat derisinin yara üzerine katlanması şeklinde bir eşlik eden durum da sık görülür ve sıklıkla hasta tarafından basur hastalığı ile karıştırılır. Tanısı konunun uzmanı bir hekim tarafından gözle ve elle muayene ile kolaylıkla konabilir" dedi. AF'lerin yüzde 90'ının arka-orta hatta izlendiğini belirten Prof. Dr. Cemil Çalışkan, "Yaklaşık yüzde 10 kadar vakada ön tarafta olabilmektedirler. Bunun dışındaki yerleşimler konunun uzmanları tarafından özellikle altta yatan bulaşıcı hastalıklar, chron hastalığı, kanser veya diğer nadir durumlar açısından incelenmeyi gerektirebilir. Hastalık, barsak alışkanlıklarında düzensizlik olan kabız ya da ishali kontrol edilemeyen bireylerde izlenmektedir.