Neredeyse görünmez işitme cihazı ‘Starkey’ Duymer İle Türkiye’de

MERKEZİ İzmir'de bulunan ve 22 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösteren Duymer İşitme Cihazı Merkezleri, dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazlarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak hastlarının hizmetine sundu.

AKILLI İŞİTME CİHAZI

DUYMER İşitme Cihazları 1999 yılında Karşıyaka'da kurulduğunu hatırlatan Duymer İşitme Cihazı Merkezleri Genel Müdürü Salih Baz, " Şu anda Türkiye Geneli'nde 100 şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 3 farklı şehirde TSE belgeli tam donanımlı teknik servisimiz mevcut olup tüm işitme cihazlarımız 5 yıl garantilidir. Duymer olarak şimdiye kadar Danimarka ve Alman malı markaların Türkiye tek yetkili ditribütörü olarak nano teknoloji ve ileri teknoloji işitme cihazlarını getirerek tüm hastlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de Amerika'dan dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve neredeyse kulak içinde hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazlarını halkımızın kullanımına sunmaktan dolayı mutluyuz" dedi. DÜNYANIN ilk akıllı işitme Cihazı Teknoloji-leri, 1967 yılından beri kapsam-lı dijital işitme sistemlerinin yeni-likçi tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtılmasında dünya lideri olan bir Amerikan şirketidir.KULAK içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapa-bilmektedir. Özel algorit-ması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sun-maktadır.



DÜNYADA İLK

STARKEY Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zeka teknolojisine sahip işitme cihazıdır. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz " diye konuştu.

DAHA İYİ DUY, DAHA İYİ YAŞA

"İŞİTME, sağlığınızın ve mutluluğunuzun anahtarıdır" diyen Salih Baz, " Daha iyi duy. Daha iyi yaşa analayışı ile "Kendimizi, ürünlerimizin inovasyonu ve çalışanlarımızın tutkusu ile mümkün olan en iyi işitme deneyimini sunmaya adadık. Çevremizdeki insanları ve dünyayı duyabilmek, nefes almak kadar önemlidir. Gelişmiş işitme çözümlerinin üretiminde ve sunumunda bir dünya lideri olarak, her insanın en iyisini duyma fırsatına sahip olmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz" dedi.