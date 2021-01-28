Op. Dr. Yahya Demirdelen yeni muayenehanesinde

Uzun yıllar İzmir'de çeşitli kamu ve özel hastanelerde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yahya Demirdelen Alsancak'taki yeni muayenehanesinde hasta kabulüne başladı. Alsancak Vasıf Çınar Bulvarında yer alan muayenehanede tüm KBB hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Yahya Demirdelen, "Hastalarıma daha iyi hizmet vermek, onlara daha geniş vakit ayırabilmek için muayenehane açmaya karar verdim. Yerimiz Alsancak'ın en merkezi yerlerinden biri olan Vasıf Çınar Bulvarında. Burada tüm KBB hastalıklarının tanısını koyabileceğimiz imkanlarımız bulunmaktadır. Başta burun estetiği olmak üzere yüz gençleştirme, botox, dolgu işlemleri, geniz eti ve bademcik ameliyatları, sinüs hastalıkları, uyku apnesi ve horlama ve laringeal mikro cerrahi alanlarında hastalarımın şikayetlerini gidermeye çalışacağım. Ameliyatlarımı İzmir'in ileri teknolojilerine sahip özel hastanelerde gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Hasta ve çalışan sağlığı açısından muayenehane içerisinde Kovid- 19 önlemlerinin alındığını belirten Op. Dr. Yahya Demirdelen, " Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun açıkladığı tüm önlemleri muayenehanemde uyguluyoruz. Düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Kullandığım tıbbi aletler hastaya özel kullanılıyor ve kullanımdan sonra dezenfekte odasına götürülüyor. Her hastadan sonra muayene odası dezenfekte ediliyor ve havalandırılıyor"diye konuştu.