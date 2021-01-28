Ses estetiği kişiye uygun sesi sağlıyor

Ses estetiğinin kişiye uyumlu sesin elde edilmesini sağlayan tıbbi bir tedavi şekli olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, " Estetik ses, kişinin dış görünüşüne, fiziksel yapısına, cinsiyetine uygun bir ses demektir. Örneğin fiziksel olarak yapılı, uzun boylu bir erkekten çıkan ince ve tiz bir ses, ya da genç, minyon bir kadından çıkan tok ve kalın bir ses estetik bir algı yaratmamaktadır. Estetik kaygılar kimi zaman sağlık sorunları yüzünden birçok kişi tarafından tercih edilen bir tedavi yöntemidir" dedi.



SESİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Hızla gelişen teknolojiye rağmen sesin en önemli iletişim aracı olmaya devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şanlı, " Güzel ses, kişinin psikolojik olarak ihtiyacıdır. Kişi sesi ve konuşması ile kişiliğini karşısındakine yansıtır ve böylelikle ikincil kazanımlar elde eder. Ses tonunun, genellikle kişinin yaşamına, cinsiyetine ve özellikle fiziksel yapısına uygun olması istenir. Bu uyumsuzluk durumlarında sesi yapılandırma ve daha estetik hale getirmek için inceltme, kalınlaştırma şeklinde ses estetiği operasyonları uygulanmaktadır. " diye konuştu.



KALINLAŞTIRMA OPERASYONU

Bu operasyonun, özellikle ince sesli erkeklerde uygulandığını belirten Prof. Dr. Şanlı, " Kalın ve tok bir ses tonu her zaman, kendinden emin ve otoriter bir izlenim bıraktığından özellikle politikacılar, film ve seslendirme sanatçıları, işyerinde pozisyonunu önemseyen kişiler bu ameliyatı tercih ediyor. Kalın ve karizmatik sesi, ses terapisi ile elde etmek mümkün. Terapinin faydalı olmadığı durumlarda tıpkı bir müzik enstrümanının akordunu yapar gibi cerrahi ile ses telinin gerginliği azaltılarak insan sesinin akordunu yapmak ve arzulanan hedef sese ulaşabilmek mümkün oluyor" ifadelerinde bulundu.