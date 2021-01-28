Üretra darlığı dert olmaktan çıktı

Üretranın gerek erkek, gerekse kadınlarda yer alan ve mesanede biriken idrarın dışarı atılmasını sağlayan organ olduğunu belirten Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Kadınlarda 4-5 cm. gibi kısa bir organ iken erkekte 25 cm. civarındadır. Bu ince tüp erkeklerin boşalmasında da önemli bir role sahiptir. Çevre dokulardan yoğun kan damarlarıyla beslenen üretra, travma sonucuyla veya enfeksiyonlar, tıbbi girişimler gibi bir takım nedenlerle yaralandığında büzüşerek iyileşir ki bu da sonrasında üretra darlığı olarak karşımıza çıkar. Bu sorun hastaların rahat işeyememe ve sık ama zorlu tuvalete çıkma bulgularıyla hekime başvurmaları ile ortaya çıkar" dedi. Üretra darlığının idrar yapma sorunları, idrar yolu enfeksiyonları ve prostatta şişme veya enfeksiyonlar ile ortaya çıkabileceğini söyleyen Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Uzun süren şiddetli tıkanma böbreklere dahi zarar verebilir. Üretral darlığı fizik muayene, üretroskopi (kamera ile üretranın içini görme), üretrografi (X ışınları ile çekilen film) gibi testlerle teşhis edilebilir" diye konuştu.

Tedavi Yöntemleri Tıkanıklığın büyüklüğüne ve ne kadar uzun bölmenin tutulduğuna bağlı olarak birçok tedavi seçeneği olduğunu kaydeden Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Darlıkları tek başına tedavi etmeye yardımcı olacak herhangi bir ilaç halihazırda keşfedilmemiştir. Üretra darlığı tedavi edilmediği takdirde; işeme ile ilgili problemleriniz olmaya devam edecektir. Bununla birlikte idrar ve / veya testis enfeksiyonları ve taşları gelişebilir. Ayrıca, idrar retansiyonu yani hiç işeyememe riski de vardır ki bu da genişlemiş bir mesane ve böbrek sorunlarına yol açabilir" dedi.