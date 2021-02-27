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Haberler Sağlık Aşı mesaisi hastanelerde 00.00’a kadar devam ediyor

Aşı mesaisi hastanelerde 00.00’a kadar devam ediyor

Aşı mesaisi hastanelerde 00.00’a kadar devam ediyor

27.2.2021

İZMİR İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, İzmir'de korona virüse karşı yürütülen aşı çalışmalarını yerinde değerlendirerek aşılamanın gece saat 00.00'a kadar devam ettiğini, vatandaşlarımızın aşı randevularını buna dikkat ederek alabileceklerini açıkladı. Op. Dr. Öztop, İzmir İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanan korona virüs aşı uygulamalarının yapıldığı aşı polikliniklerini ziyaret etti.

BİLGİ ALDI
ÇALIŞMALAR hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Öztop, "İlimiz hastanelerinde aşı uygulamamız hafta içi ve hafta sonu gece 00.00'a kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın aşı randevularını buna göre alabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Ayrıca hafta içi mesai saatleri içinde de aile hekimliklerinden aşı randevularını alabilirler" dedi.

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